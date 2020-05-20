РИАМО - 20 мая. Компания Group-IB выявила свыше 250 фишинговых сайтов популярных курьерских служб, благодаря которым мошенники похищают данные банковских карт пользователей и списывают с них деньги, сообщает Газета.ru.

Из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще совершать покупки через интернет. Злоумышленники активно пользуются этим и размещают на популярных сервисах лоты-приманки — товары с многократно заниженной стоимостью.

«Когда заинтересованные покупатели связываются с «продавцами» в мессенджерах, им предлагают оформить доставку товара через одну из популярных курьерских служб. Страница полностью копирует внешний вид сервиса», — отмечается в материале.

Покупатель печатает в форме данные своей банковской карты, после чего она попадает в распоряжение аферистов. Средний чек такой «покупки» составляет от 15 до 30 тысяч рублей.

Мошенники ежедневно похищают до 200 тысяч рублей в рамках данной схемы, при этом иногда жертву удается обмануть дважды.

Покупателю под различными предлогами оформляют якобы возврат денег, но за «услугу» приходится доплатить, и доверчивый клиент снова лишается своих денег.

За текущую весну число регистраций фишинговых доменов, имитирующих бренды курьерских служб, выросло в семь раз.