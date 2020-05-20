РИАМО - 20 мая. Всероссийский семейный онлайн-проект «Под флагом «Авроры» стартовал для школьников, их родителей, а также воспитанников клубов моряков и их руководителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все желающие смогут изучить историю мореплавания и особенности проведения современных регат, получить прикладные знания по судостроению и мореходству», - говорится в сообщении.

Участники узнают, как устроены корабли, научатся оказывать помощь пострадавшим на море, изучат искусство навигации, познакомятся с географией мирового океана и так далее. В ходе онлайн-лекций также расскажут о создании крейсера «Аврора».

На заключительной конференции 28 мая участникам расскажут, как получить корабельную профессию и о возможностях по трудоустройству. Кроме того, зрителям покажут, как проходят обучение и практика студентов, а также примеры работы в море.

Расписание занятий проекта доступно на портале: detmorcentr.ru. Они будут проходить в будние дни с 16:00 до 18:00. Образовательный проект приурочен к 120-летию со дня спуска крейсера «Аврора» на воду.