РИАМО – 20 мая. Минстрой России внес предложение изменить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в общем доходе семьи, снизив показатель с 22% до 15%, пишет в среду газета «Известия».

В министерстве предложили порекомендовать субъектам РФ установить региональный стандарт, который не будет превышать федеральный. В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ неоднократно выступали с инициативой о снижении порога до 15% по всей стране.

«В России немало людей, которые находятся в тяжелом финансовом положении, при этом многие из них на грани этого порога. <…> Расходы на ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 21%, и им не хватает до получения льготы совсем чуть-чуть», — сказала председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ Галина Хованская.

Заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький отметил, что, по данным Минстроя, в 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15-21%, а в трех субъектах — менее 15%. Например, ниже 15% — в Москве и Петербурге.

Он подчеркнул, что нужно оказывать адресную поддержку гражданам, которые оказались в непростой ситуации по причине коронавируса. По подсчетам профильного комитета Госдумы, после изменения стандарта дополнительно для выплаты льгот в год потребуется около 30 миллиардов рублей. Соответственно, право на субсидии получат более 1 миллиона семей.

По информации Минстроя, в связи с режимом ограничений из-за распространения коронавируса заявки на получение субсидий можно подавать онлайн. Тем, кто уже имеет право на льготы, они автоматически продлены до 1 октября. По словам члена комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ильи Осипова, теперь для получения субсидий достаточно только подачи заявления: проверкой региональные власти занимаются самостоятельно.

В 2019 году субсидии на оплату ЖКУ получали около 3 миллионов российских семей. На эти цели было потрачено в сумме около 71 миллиарда рублей. Как отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, субсидии не положены тем гражданам, которые имеют задолженности по оплате ЖКУ.