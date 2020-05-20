РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Рабочие отловили трех бездомных собак в Гулевском проезде подмосковного Подольска по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отловить безнадзорных собак в Гулевском проезде. Она отметила, что между домом №4 по улице Батырева и домом №5 в Гулевском проезде появилась стая бездомных собак.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории Гулевского проезда и сообщает, что по данной информации был произведен отлов безнадзорных животных в количестве 3 особей», - отмечается в ответе администрации округа.

Органы местного самоуправления осуществляют отлов безнадзорных животных, оказание им ветеринарных услуг, в том числе и чипирование. По истечении срока содержания животное выпускается в естественную среду обитания.