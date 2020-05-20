РИАМО - 20 мая. Жителям Подмосковья в период самоизоляции важно поддерживать себя в физической форме, пока спортивные комплексы и фитнеc-клубы закрыты — организованы групповые онлайн-тренировки по разным дисциплинам, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Опытные тренеры спортивных школ региона ежедневно выходят в прямой эфир и проводят полноценные занятия по йоге, стретчингу, бодифитнесу, кроссфиту, фитболу, пилатесу, зумбе. Также предусмотрены специальные тренировки для участников проекта «Активное долголетие».

«Для полноценного занятия необходимо зарегистрироваться на портале живуспортом.рф, подключиться в указаное время через сервис для проведения видеоконференций Zoom и просто следовать указаниям тренера», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что на портале представлено подробное расписание на каждый день, с указанием направления и времени тренировки.

До 31 мая в Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям необходимо оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.

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20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.