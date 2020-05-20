РИАМО – 20 мая. Телеведущая, певица, композитор Регина Тодоренко отправила свою награду «Женщина года» инстаблогеру Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, сообщает Газета.ru.

Блогер опубликовала в социальной сети пост, к которому прикрепила фотографию с наградой.

«Помните, я отправляла свою книгу «Счастлива без рук» Регине Тодоренко, а сегодня пришла ответная посылка от нее», – написала Грачева на своей личной странице в социальной сети Instagram.

Она призвала подписчиков воздержаться от негативных комментариев в адрес телеведущей, подчеркнув, что все люди «совершают ошибки».

Ранее Тодоренко получила много негативных отзывов после заявления о домашнем насилии. Девушка заявляла, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. Впоследствии телеведущая извинилась за некорректные формулировки.