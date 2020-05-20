РИАМО – 20 мая. Члены кабинета министра России обсуждают меры по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию, это предложение есть в плане по восстановлению экономики России, который составлен Минэкономразвитием, пишет в среду газета «Известия».

Если предложение примут, то до конца этого года на пенсию смогут уйти жители страны, которым до заслуженного отдыха остается три года, несмотря на общий размер стажа.

«Это поможет поддержать занятость и рынок труда, уверены авторы документа. Кроме того, планируется увеличить минимальный размер пособия по безработице — до 4,5 тысяч рублей. Инициативы помогут снизить социальную напряженность и не потребуют больших расходов бюджета», - пишет издание.

Разработать этот документ поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом документ постоянно изменяют – в него вносят правки. Поэтому окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.

Сейчас досрочный выход на пенсию доступен людям, которые потеряли работу за два года до наступления пенсионного возраста и чей страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одно условие — в службе занятости должны подтвердить, что такие люди не могут устроиться на новую работу.

Теперь разработчики законопроекта предлагают отправлять досрочно на пенсию россиян, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.

При этом в 2020 году на пенсию могут выйти женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 год. Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.