РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. Центр культуры и досуга «Марфино» в городском округе Мытищи до 29 мая проводит конкурс пародий на клип Little Big - UNO, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Конкурс для тех, кто засиделся дома, то есть для всех! Вы можете стать настоящими звездами Instagram! Для это вам нужно снять пародию на знаменитую песню группы Little Big - UNO. Защитные маски в условиях карантина стали неотъемлемой частью гардероба! Мы предлагаем разукрасить ваши маски в яркие цвета и в них снять вашу неподражаемую пародию! Собирай семью, разбирай персонажей, репетируй танцы и записывай свое улетное видео!» - говорится в сообщении.

Победителей конкурса ждет сертификат на съемку клипа от Медиацентра «Марфино». Видеопародии принимаются до 29 мая на почту: info@ddmedia.moscow.