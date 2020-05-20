РИАМО - 20 мая. Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке видеосервиса YouTube на территории России, пишет в среду газета «Коммерсант».

Гендиректор компании Светлана Симоненко утверждает, что ряд каналов на YouTube предлагают соискателям «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них», в том числе размещая разработанные Ontarget тесты.

«Исковые требования состоят в полной блокировке YouTube, так как нарушения стали повторными: в 2018 году Мосгорсуд уже обязал Google удалить спорный контент», — говорится в материале.

При этом IT-компания уклоняется от исполнения предыдущего решения суда: спорный контент не удален и, более того, продолжает появляться новый.

Иск о защите исключительных прав против американской компании Google LLC, которой принадлежит YouTube, рассмотрят 5 июня.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что теоретически полная блокировка YouTube по этому делу возможна, но, скорее всего, суд может отказать в ее применении в связи с чрезмерностью заявленных требований истца.