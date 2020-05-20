РИАМО - 20 мая. Свыше 15,5 тысяч жителей Московской области на портале ТыРешаешьЖКХ.рф оценили качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг, работу управляющих компаний и ее персонала, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

Сервис запустило министерство ЖКХ Московской области совместно с Госжилинспекцией и Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов 21 февраля.

«Если говорить про оценку персонала, то жители больше всего довольны работой слесарей. Их средний балл составил 4,34. Больше всего нареканий вызвали электрики. Они получили 3,86 балла», – сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По данным портала, лучше всего работают управляющие компании Жуковского, Зарайска, Ивантеевки, Каширы, Королева, Котельников, Луховиц, Молодежного, Мытищ, Озер, Сергиева Посада, Серебряных Прудов, Ступина, Талдома и Рошаля. В этих городских округах жители поставили самые высокие баллы.

Портал является дополнительным источником информации для органов государственной власти при принятии решений в сфере ЖКХ, поэтому важен каждый голос. Жителей Подмосковья призывают оценить работу своей управляющей организации, ее сотрудников и качество жилищно-коммунальных услуг на портале.