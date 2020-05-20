РИАМО - 20 мая. 40,5% среди новых заразившихся коронавирусом в Москве составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,6% среди заболевших – дети, сообщает оперативный штаб по столице.

За последние сутки в столице подтверждено 2699 новых случаев заражения коронавирусом.

«34% среди новых инфицированных составляют люди от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, еще 6,2% – старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В Москве начали исследовать популяционный иммунитет к коронавирусу. Участников отбирают методом случайной выборки. Горожан будут приглашать на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.

Еженедельная статистка с результатами тестирования по городу и по округам будет доступна на сайте https://mosgorzdrav.ru/covid-test.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 152 306 случаев коронавируса.

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции. С 12 мая в Московском регионе ввели масочно-перчаточный режим в общественных местах.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.