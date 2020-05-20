РИАМО – 20 мая. В нескольких регионах России с 1 июня начнется поэтапный выход из карантина туристической отрасли, в первую очередь планируется открыть санаторно-курортные учреждения, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Что касается поэтапного выхода у нас в стране, мы все-таки смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, что называется, докручиваем какие-то мелочи, нюансы», - сказала Догузова в программе «Док-ток» в эфире Первого канала 19 мая.

Она отметила, что на данный момент сформулированы рекомендации по выходу из карантинных мер для санаторно-курортных учреждений, но при этом в течение ближайших десяти дней планируется уточнить правила для каждого региона.

«Но базово мы понимаем, что санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией (могут открыться – ред.). <…> В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это первый этап выхода из карантинных мер», - добавила Догузова.