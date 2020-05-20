РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска будет координировать сбор и принятие единых стандартов проектирования и строительства тиров и стрелковых галерей в России, сообщается на сайте предприятия.

ЦНИИТОЧМАШ организовал видеоконференцию по теме «Разработка современной нормативно-технической базы для проектирования и строительства стрелковых объектов». Мероприятие провели в рамках разработки комплексной программы развития отрасли стрелкового оружия и боеприпасов к нему. В ходе дискуссии обсудили вопросы развития инфраструктуры стрелковых объектов, в том числе общие технические требования к ним, правила приемки и методы испытаний стальной броневой и антирикошетной защиты, иного оборудования тиров и стрелковых галерей, другие актуальные вопросы.

«ЦНИИТОЧМАШ возьмет на себя координирующую роль по сбору рекомендаций стрелковых федераций, проектировщиков и строителей стрелковых объектов по формированию и продвижению единых стандартов современной нормативно-технической базы для проектирования и строительства стрелковых объектов», – сказала советник гендиректора ЦНИИТОЧМАШ Анастасия Черненко.

ЦНИИТОЧМАШ поднял весьма актуальную тему, с которой надо начинать работу по развитию инфраструктуры стрелковых объектов в стране – разработку современной нормативно-технической базы для их проектирования и строительства.

«Развитие массового стрелкового движения, напрямую влияющего на уровень подготовки молодежи к защите Родины, невозможно без соответствующего количества и уровня оборудования стрельбищ и тиров», – подчеркнул заместитель председателя ДОСААФ России генерал-майор Виталий Кормильцев.

Существовавшая в СССР нормативно-техническая регламентация по проектированию, строительству, эксплуатации и приемке стрелковых объектов упразднена. В настоящее время по стрелковым объектам действуют лишь два ГОСТа и свод правил по закрытым стрелковым тирам для пулевой стрельбы.

По словам председателя Межгосударственного технического комитета по средствам физической защиты и материалов для их изготовления Владимира Лобанова, единые стандарты должны быть приняты по мишенному оборудованию тиров, их броневой и иной защите.

В обсуждении приняли участие проектировщики и строители стрелковых объектов, представителей ДОСААФ, Росгвардии, Росстандарта, общественных организаций и ассоциаций и других заинтересованных организаций.