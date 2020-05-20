РИАМО - 20 мая. В Московской области утвердили порядок организации медпомощи с применением телемедицинских технологий, следует из распоряжения министерства здравоохранения Подмосковья, размещенного на официальном портале правительства региона.

Это поможет повысить эффективность, доступность и качество оказания медпомощи пациентам, установить единые требования для оказания услуг с помощью телемедицины.

«Телемедицинские технологии могут использоваться при оказании следующих видов медицинской помощи: первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, скорой, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи», - говорится в документе.

Также технологии телемедицины могут применяться врачами при дистанционном взаимодействии медработников между собой для консультаций, заключения протокола консилиума специалистов и так далее.

Консультации могут проводиться как в режиме реального времени, так и быть отложенными.

Внесение сведений после консультации с помощью телемедицинских технологий осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.