РИАМО – 20 мая. Психолог-физиогномист, экс-оперативник отдела по раскрытию убийств уголовного розыска Артем Павлов рассказал, что эмоции человека можно распознать под защитной маской, ведь верхняя часть лица более «эмоциональная».

Он уточнил, что верхняя часть лица намного больше и намного лучше выдает эмоции, чем нижняя. К примеру, очень много об эмоциональном состоянии говорят глаза собеседника.

«Лучше всего считать по глазам можно гнев. Брови уплощаются, возникает кожная складка на лбу. Зрачок может по-разному себя вести — может расширяться, может сужаться. Вообще, злость приводит к сужению зрачка. А гнев, агрессия, ярость могут приводить к расширению зрачка», — сказал Павлов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что гнев может иметь разные причины. Если гнев от внутренней боли и внутреннего страха, то зрачок будет сужен. Если это гнев ненависти или праведной обиды — расширен.

При этом обман, по его словам, легче распознать по каким-то иным невербальным признакам, чем по мимике лица.

Эксперт подчеркнул, что анализ достоверности с использованием микровыражений — это один из самых сложных разделов неинструментальной детекции лжи. Чтобы понять искренность собеседника, нужно смотреть не на лицо, а на другие каналы — речевые модуляции, положение тела, а также сделать контентный анализ того, что человек говорит.

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20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.