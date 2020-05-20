РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. Московский государственный областной университет (МГОУ) городского округа Мытищи проведет в среду вебинар «Covid-19: какие права есть у потребителя и как их защитить?», сообщается в Instagram-аккаунте университета.

В сложившейся кризисной ситуации в зоне риска оказались договорные и трудовые отношения, социальное обеспечение и многое другое, что требует правовой оценки.

«На вебинаре кандидата юридических наук, доцента, заведующей кафедры предпринимательского права Натальи Куркиной «Covid-19: какие права есть у потребителя и как их защитить?» участники получат представление об основных способах защиты интересов как потребителей, так и предпринимателей», - говорится в сообщении.

Закон о защите прав потребителей - часто применяемый российский закон, важность которого не вызывает сомнения. Правильно им пользуясь, можно найти правовую защиту от недобросовестных продавцов, исполнителей и производителей, думающих только о собственном обогащении, а не об интересах тех, для кого предназначены их услуги и товары.

Начало вебинара в 18:00, ссылка на регистрацию находится в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.