РИАМО - 20 мая. В столице со среды возобновили работу электронные торги по аренде и продаже городской недвижимости, при этом торги с личным участием все еще запрещены, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 20 мая начнут проводиться аукционы, чьи заявочные кампании были продлены с начала апреля до окончания нерабочих дней», — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, торги будут проводиться в онлайн-формате до снятия в городе ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Вышеназванные аукционы составят порядка 90% от общего числа земельно-имущественных торгов.

В настоящее время участники торгов могут претендовать на более 8 тысяч объектов недвижимости. В то же время, правительство столицы сохраняет возможность в получении соотвествующий льготных программ.