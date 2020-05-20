РИАМО - 20 мая. В Москве за минувшие сутки выявили 2699 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в городе выявили 152306 случаев Covid-19, сообщает столичный оперативный штаб.

За сутки в РФ было подтверждено 8764 новых случая коронавирусной инфекции. При этом в 45,9% новых выявленных случаев люди не имели никаких проявлений Covid-19. Умерли 135 пациентов, вылечились 9262 человека.

В Москве с начала пандемии скончался 1651 пациент с коронавирусом. Также медики вылечили 36936 человек.

Москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией, приглашают стать донорами плазмы для того, чтобы лечить инфекцию у других пациентов. Донорами могут стать жители столицы 18-55 лет, у них не должно быть хронических заболеваний и противопоказаний. Плазму сдали уже 540 человек.

Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на коронавирус стали доступны горожанам в электронной медицинской карте. Там также есть расшифровка всех показателей и четкое пояснение того, что необходимо сделать дальше.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.