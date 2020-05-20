РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Сотрудники полиции Люберец задержали злоумышленницу, которая украла у мужчины мобильный телефон и наушники, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от мужчины о том, что неизвестные около дома на улице Ленина поселка Октябрьский совершили кражу мобильного телефона и наушников из кармана его куртки. Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД установлена и задержана ранее судимая 34-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении преступления. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанная находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.