РИАМО - 20 мая. За прошедшие сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19, сообщает региональный оперштаб.

За минувшие сутки в Московской области выявили 903 новых случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе подтвердили 30091 случай Covid-19.

Все жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции, а в общественных местах и транспорте носить маску. Также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют соблюдение режима самоизоляции в регионе. Также они напоминают об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте.

В рамках борьбы с распространением инфекции в Подмосковье проводят дезинфекцию подъездов. Если в доме не проводится дезинфекция, об этом необходимо сообщить в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.