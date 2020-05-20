РИАМО - 20 мая. За прошедшие сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19, сообщает региональный оперштаб.
За минувшие сутки в Московской области выявили 903 новых случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе подтвердили 30091 случай Covid-19.
Все жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции, а в общественных местах и транспорте носить маску. Также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют соблюдение режима самоизоляции в регионе. Также они напоминают об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте.
В рамках борьбы с распространением инфекции в Подмосковье проводят дезинфекцию подъездов. Если в доме не проводится дезинфекция, об этом необходимо сообщить в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.
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Текстовая трансляция
20 МАЯ
- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19
- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.
- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.
- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.
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