РИАМО - 20 мая. Подмосковные врачи вылечили после коронавирусной инфекции 283 пациента за сутки, за весь период в регионе после Covid-19 вылечили 3897 человек, говорится в сообщении оперативного штаба Московской области по ситуации с коронавирусом.

В регионе работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: 8 (800) 550-50-30. Операторы ответят на все обращения по данной теме.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 903 новых случая коронавируса, с начала пандемии зафиксирован 30091 случай инфицирования.

Врачи, которые лечат пациентов от коронавирусной инфекции, получают федеральные и региональные доплаты. Также в региональные больницы приглашают на работу медиков, особенно нужны анестезиологи, реаниматологи и медсестры.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.