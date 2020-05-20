РИАМО - 20 мая. В Московской области за прошедшие сутки выявили 903 случая Covid-19, за весь период пандемии коронавируса выявлен 30091 случай инфицирования, сообщает региональный оперативный штаб.

В Московской области жители должны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, а при нахождении в общественных местах обязательно носить маску.

На этой неделе в регионе после временной остановки запустили стройки, промышленные предприятия и объекты ЖКХ. Везде должен соблюдаться режим безопасности для предотвращения распространения коронавируса.

В регионе для поездок на любом виде транспорта необходимо оформить цифровой пропуск. Всего в Подмосковье на сегодняшний день было оформлено более 27 миллионов цифровых пропусков, из них через мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» - свыше 19,2 миллиона. За поездку без пропуска положен штраф.

Пожилым жителям на самоизоляции продукты, лекарства и товары первой необходимости привозят волонтеры. За два месяца добровольцы помогли более чем 24 тысячам жителей Московской области.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.