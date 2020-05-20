РИАМО - 20 мая. Пожилым горожанам и людям с хроническими заболеваниями на самоизоляции помогают социальные волонтеры, 65% добровольцев в столице в возрасте 35-50 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Типичный социальный помощник — это человек в возрасте от 35 до 50 лет, с высшим образованием, работающий в сферах ИТ, строительства или искусства», - говорится в сообщении.

Зачастую в добровольцы записываются банковские сотрудники, работники производств и студенты. Они оказывают посильную помощь тем, кто в период пандемии имеет высокий риск осложнений при заболевании коронавирусом.

Соотношение между мужчинами и женщинами составляет 50% на 50%. В прошлом году их процентное соотношения составило примерно 40% на 60%. В ходе отбора претенденты в волонтеры проходят собеседование и необходимое обучение в формате онлайн.

Основу волонтерской службы столицы составляют 300 представителей некоммерческих организаций, которые задействованы в помощи подопечным психоневрологических интернатов и пансионатов для ветеранов труда.

Лидерами по числу добровольцев признаны Восточный, Западный и Юго-Западный округа города. В них работают 179, 169 и 151 волонтер соответственно. Всего в городе оказывают помощь пожилым людям 1,5 тысячи волонтеров.

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20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.