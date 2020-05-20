РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. На заводе имени Зверева в подмосковном Красногорске температуру сотрудникам измеряют с помощью тепловизора собственной разработки, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«На Красногорском заводе имени Зверева разработали собственный тепловизор. Прибор измеряет температуру всех, кто находится в помещении. Теперь такой тепловизор стоит на проходной завода, сотрудники с симптомами ОРВИ на работу не допускаются», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что в Подмосковье для всех работающих предприятий всех форм собственности действуют санитарные нормы. Обязательны контроль температуры тела всех сотрудников, обеспечение средствами защиты, соблюдение дистанции и обязательное наличие сотрудника, отвечающего за выполнение предписаний Роспотребнадзора - Covid-стюарда.

Текстовая трансляция

20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.