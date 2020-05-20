РИАМО - 20 мая. Результаты лабораторных анализов на Covid-19 стали доступны москвичам в электронной медицинской карте, там отображаются все результаты тестов на коронавирус, сделанные после 20 апреля, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. Благодаря электронной медицинской карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее», – сказала заммэра.
Она подчеркнула, что в электронной карте стали доступны результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на коронавирусную инфекцию.
Данные о результатах теста будут появляться в электронной карте в течение двух-четырех дней после сдачи анализа.
У людей с признаками ОРВИ тест на коронавирусную инфекцию берется в обязательном порядке. Тестирование также проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Кроме этого, организован скрининг сотрудников, контактирующих с жителями – медицинских и соцработников, сотрудников ЖКХ, транспорта и полиции.
Бесплатный массовый скрининг населения на наличие коронавируса в организме стартовал в Москве 15 мая. В первой волне приглашение пройти обследование получили по СМС 70 тысяч человек. Москвичей приглашают на сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник. Участников исследования отбирают методом случайной выборки.
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Текстовая трансляция
20 МАЯ
- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19
- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.
- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.
- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.
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