РИАМО – 20 мая. Телеведущая, врач Елена Малышева рассказала, что коронавирус представляет особую опасность для людей, страдающих ожирением и сахарным диабетом, она отметила, что каждая молекула глюкозы превращается в две молекулы жира, которые становятся источником воспаления в организме, сообщает Nation News.

По словам врача, эти люди попадают в самую большую группу риска, с которой соперничают лишь возрастные пациенты.

«Люди с ожирением имеют вялое воспаление, на которое садится коронавирус и начинает этих людей убивать», — написала Малышева на своей странице в Instagram.

Она объяснила, что при поедании сладкого глюкоза откладывается в печени. Если ее запасы не были израсходованы физически, то они начинают превращаться в жир и распределяться по организму. По словам Малышевой, каждая молекула глюкозы превращается в две молекулы жира, которые становятся источником воспаления в организме.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.