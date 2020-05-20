РИАМО - 20 мая. Свыше 7,5 миллионов тестов провели на выявление коронавируса в России, из них 225,7 тысячи исследований только за минувшие сутки, пишет Газета.ru.

Сейчас под медицинским наблюдением в России находятся 273 953 человека.

«По состоянию на 19 мая, в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек», — говорится в сообщении.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.