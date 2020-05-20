РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Ансамбль «Знаменские барабанщики» из подмосковного Красногорска выиграл путевку в международный детский центр «Артек» в Крыму, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Красногорский ансамбль «Знаменские барабанщики» выиграл путевку в «Артек». Ребята стали победителями во втором туре IV всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья», - говорится в сообщении.

В конкурсном отборе участвовали детские любительские оркестры, детские духовые оркестры и ансамбли барабанщиков сельских, городских, областных, краевых и республиканских учреждений культуры, образования и других.

«Всего подали заявки порядка 200 участников. Ансамбль «Знаменские барабанщики» прошел отбор уже третий год подряд», - добавляется в материале.

Организаторами фестиваля-конкурса являются ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» и ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова.

Центр «Артек» расположен на Черноморском побережье Крыма в поселке Гурзуф. В советское время это был ведущий пионерлагерь страны. В нынешнем году он отмечает 95-летие.