РИАМО - 20 мая. Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

«Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек», — отметила Ракова.

Лечение пациентам с коронавирусом всегда назначает врач. Каждый раз – это индивидуальное лечение, которое назначается в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. После того, как пациент прошел лечение, врачи вновь проводят исследования. После выписки выздоровевшие пациенты получают соответствующие рекомендации.

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции. Жителям столицы разрешено покидать свои дома только в случае острой необходимости. С 12 мая ношение защитных масок и перчаток в общественных местах и в транспорте стало обязательным.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.