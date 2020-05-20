РИАМО - 20 мая. Резиденты технопарка «Нагатино» переориентировали свою работу для борьбы с распространением коронавируса, теперь здесь создают защитные костюмы, средства для дезинфекции и приборы для выявления инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Статус резидента технопарка позволяет предпринимателям получить от города компенсации затрат на новое оборудование и на реализацию инновационного проекта. Прием заявок по этим субсидиям продлен до 1 июня. Компании <…> смогут возместить понесенные расходы и открыть новые возможности для развития», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В настоящие время резиденты технопарка уже тестируют системы для диагностики Covid-19, которые помогут выявлять инфекцию за короткие сроки при минимальном шансе на ошибку. Кроме того, идет разработка программы для кардиостимулятора, который будет сигнализировать об опасности для здоровья пациента с коронавирусом, анализируя работу сердца.

Резиденты технопарка «Нагатино» также включились в создание средств индивидуальной защиты. Они выпускают бесконтактные дезинфекторы для рук, шьют специальные комбинезоны из высокопрочных и термостойких материалов.

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20 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.