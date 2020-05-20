РИАМО – 20 мая. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что злоумышленники во время пандемии начали прибегать к новым видам мошенничества через интернет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, сейчас мошенники предлагают трудоустройство на удаленной основе. Соискателю дают заполнить анкету, а после требуют перевести ту или иную сумму для некоего оборудования. Вложение, конечно, не возвращают и на работу не устраивают.

«Таким же образом злоумышленники обманывают людей, желающих вернуть НДС. Мошенники уверяют свою жертву, что возврат налога на добавленную стоимость положен всем россиянам, оставшимся без дохода. Граждане переходят по ссылке в интернете, совершают определенные операции и теряют деньги», - говорится в сообщении.

Также во время ограничительных мер начали появляться интернет-компании, которые предлагают клиентам воспользоваться волатильностью криптовалют и обещают большой заработок.

Еще зачастую аферисты наживаются на страхе человека заразиться коронавирусом. Они предлагают пройти тест, присылают ссылку для оплаты. Таким же способом пользуются и продавцы масок.