РИАМО - 20 мая. Московское областное управление ФАС рассмотрело сведения в отношении компании «Альянс» и приняло решение включить ее данные в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Сведение в отношении компании представило учреждение «Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи». Согласно этим данным, компания уклонилась от заключения контракта на поставку и установку емкостей для технической воды на территории кладбищ городского округа Мытищи.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, в ведомстве приняли решение, что сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.