РИАМО - 20 мая. Представители российской столицы примут участие в ежегодной международной конференции для участников рынка современных технологий Startup Village Livestream’20, которая пройдет онлайн 21 и 22 мая, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В конференции примут участие представители столичных властей и московские компании. Всего в рамках мероприятия пройдет более 80 сессий, которые будут посвящены отраслевым трендам, новым направлениям, изменениям в бизнесе из-за Covid-19. Посмотреть конференцию сможет любой желающий. Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия https://startupvillage.ru/.

«Правительство Москвы расскажет на онлайн-конференции о городских программах для тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии. Основные треки — экосистема для инноваторов, поддержка технологичного бизнеса и экспорта, подготовка кадров и дополнительное образование для молодежи», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Участники из российской столицы представят на мероприятии проект для молодых специалистов и студентов в сфере Future Tech, возможности для пилотного тестирования инноваций, программу поддержки бизнеса при выходе на зарубежные рынки.

Самым крупным кейсом Москвы на конференции станет столичный инновационный кластер, задача которого заключается в том, чтобы объединить производство, науку и сопутствующие отрасли и создать базу для их прорывного развития.