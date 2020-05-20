РИАМО - 20 мая. Неизвестная списала с банковской карты жительницы столицы почти 1 миллион рублей, представившись сотрудником банка, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Заявление о краже денежных средств поступило в полицию от безработной женщины 1972 года рождения.

«Неизвестная позвонила женщине, представилась сотрудником банка и завладела реквизитами карты. После этого со счета, открытого потерпевшей, была совершена кража 996,7 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка.