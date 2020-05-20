РИАМО - 20 мая. Сотня компаний-резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» получили 50-процентную скидку на оплату аренды помещений в течение трех месяцев с апреля по июнь, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Такая мера поддержки позволит производителям за три месяца сэкономить более 50 миллионов рублей на аренде», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Скидка будет предоставлена разработчикам современных устройств для коррекции зрения, оборудования для рентгеновских исследований, а также трехмерных сканеров и других инновационных устройств.

Порядка 2/3 резидентов технополиса станут обладателями скидки. Резидентам также доступны льготы на уплату налогов и аренду земли.

Промышленные предприятия на территории столицы начали возобновлять работу с 12 мая. В данный момент 99% крупных и средних предприятий возобновили свою деятельность. Резиденты технополиса, которых насчитывается порядка 140, выполняют положенные требования санитарной защиты своих сотрудников, вышедших на производство.