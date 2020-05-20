РИАМО - 20 мая. Должностное лицо АО «Мособлэнерго» и сама компания привлечены к административной ответственности за нарушение правил технологического присоединения, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

В адрес управления обратилось ООО «Специализированный застройщик «Аркада» с жалобой на нарушение предприятием сроков рассмотрения заявки на осуществление технологического присоединения.

«За нарушение пункта 15 правил технологического присоединения к административной ответственности в размере 100 тысяч рублей привлечено АО «Мособлэнерго», а также его должностное лицо», — говорится в сообщении.