РИАМО - 20 мая. На YouTube-канале и в социальных сетях Московского планетария стартовала онлайн-программа «Астрогид» для детей и взрослых, сообщается на официальном сайте мэра города.

Дети 5-10 лет смогут присоединиться к познавательным занятиям, а взрослые участники, например, посмотрят цикл лекций. Кроме того, на сайте планетария откроется виртуальная выставка, где расскажут о древнейших обсерваториях человечества.

«В этом году из-за угрозы распространения коронавируса звездный дом временно закрыт для посетителей, и мы подготовили специальную онлайн-программу «Астрогид», которая поможет погрузиться в мир астрономических наблюдений», — сказал генеральный директор планетария Виталий Тимофеев.

21 мая в 19:00 участники лектория узнают о строении телескопа, научатся его правильно собирать и настраивать перед наблюдением за звездным небом. 28 мая в это же время речь пойдет об исследованиях, которые проводятся в стенах Московского планетария.

Онлайн-выставка древних обсерваторий начнет работу 21 мая. Зрители увидят такие памятники цивилизаций как Ангкор-Ват в Камбодже, российский Аркаим, мексиканский город Чичен-Ица и другие необычные постройки. Выставка продолжит работу до конца октября.

«Домашняя обсерватория» для юных зрителей откроется 23 мая. На первом занятии в 12:00 дети узнают, как свет рождает цвет, а 30 мая о том, как появляется радуга. 13 июня участники узнают о природе спутника планеты Земля Луны.

Посещать культурные площадки не выходя из дома жители столицы могут на портале «Культура Москвы онлайн». Кроме того, обширная познавательная программа собрана на портале #Москвастобой.