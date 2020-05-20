РИАМО - 20 мая. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверил ход капитального ремонта Дворца культуры «Балашиха», ранее там временно приостановили работы из-за пандемии коронавируса, теперь они возобновлены и завершатся в конце лета, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 18 мая в центральном учреждении культуры нашего города возобновились строительные работы. Капитальный ремонт в ДК «Балашиха» начался в 2019 году, большой объем здесь уже выполнен. <…> С подрядной организацией мы обсудили скорректированный график производства работ, цветовые решения для оформления зала и выбор мебели», — сказал Юров.

Он добавил, что капитальный ремонт учреждения планируются завершить к концу лета. Работы на объекте ведутся в соответствии с санитарными нормами – здесь ежедневно проводится дезинфекция, у сотрудников дважды в день измеряют температуру. Также все рабочие обеспечены защитными масками и перчатками, которые заменяют каждые три часа.

По словам заместителя генерального директора подрядной организации Тагира Кушиева, малый зал завершен на 90%, остались технические моменты, связанные с обустройством занавеса на сцене. В большом зале проводятся работы по механике и одежде сцены.

«По старому корпусу работы почти закончены, основной упор у нас сделан на новый корпус. Также выполнен ремонт танцевальных и хореографических залов, налажена система пожарно-охранной сигнализации», — отметил он.

Кушиев добавил, что сроки поставок материалов были изменены — иногда они приезжают позже. Но есть регламент, который подрядчик старается соблюдать.

«Будем наращивать темпы, чтобы успеть закончить капитальный ремонт в установленные сроки», — заключил замгендиректора.

Всего на объекте в настоящее время работают 38 человек. Капитальный ремонт и техническое переоснащение ДК «Балашиха» включены в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья».