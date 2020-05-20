РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. В подмосковных Люберцах развернули стройгородок для проведения работ по благоустройству Малаховского озера, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Ранее заместитель министра благоустройства Московской области Александр Парий посетил с рабочим визитом городской округ Люберцы. Он проверил ход работ по благоустройству зоны отдыха «Малаховское озеро», а также соблюдение комплекса мероприятий по профилактике заболеваний, которые необходимо выполнять на строящихся объектах.

«Малаховское озеро и прилегающий к нему лес – одно из любимых мест отдыха жителей городского округа, которое по запросам жителей нуждалось в благоустройстве. В прошлом году по поручению губернатора Андрея Воробьева мы приступили к созданию здесь новой современной зоны отдыха», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Как уточнил Парий, в работах по благоустройству зоны отдыха задействовано восемь человек.

Требования безопасности соблюдаются при выполнении всех видов работ. Необходимые документы подготовлены.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории с созданием комфортных зон отдыха для жителей и гостей поселка. Планируется устройство входных групп, обустройство тропиночной сети, велодорожки, новые детские игровые и спортивные комплексы. С западной и южной сторон озера предполагается устройство набережной со смотровыми площадками.