РИАМО - 19 мая. Информация о якобы сокращении зарплаты врачей в городской клинической больнице имени С.П. Боткина не соответствует действительности, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что московские врачи массово не получают обещанных президентом денежных выплат за работу с Covid-пациентами, а некоторым вообще урезали заработную плату.

«С 29 апреля 2020 года один из корпусов больницы был перепрофилирован для борьбы с Covid-19. Заработная плата при этом не была сокращена ни у медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, ни у остальных работников», — говорится в сообщении.

Все врачи, работающие с коронавирусными пациентами, получают положенные надбавки, как федеральные, так и региональные. При этом за апрель все выплаты уже были произведены.

Средства на стимулирующие выплаты сотрудникам выделяются медицинской организации дополнительно, поэтому утверждение о том, что деньги будут выплачены за счет других сотрудников, является безосновательным.

Все водители и сотрудники станции скорой помощи имени А.С. Пучкова также получили выплаты в срок. Заявления о сокращении выплат сотрудникам НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в связи с приходом студентов и ординаторов не имеют под собой оснований.

Департамент здравоохранения готов провести дополнительную проверку при предоставлении данных сотрудников, о которых идет речь в публикации. По вопросам стимулирующих выплат также работает телефон горячей линии: 8 (499) 251-83-00.

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