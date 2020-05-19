РИАМО - 19 мая. В Московской области Мособлгаз реконструировал четыре газопровода в городских округах Мытищи, Павловский Посад, Подольск и Химки, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Это позволило повысить надежность газоснабжения для 6,5 тысячи жителей региона.

«В рамках плана по строительству и реконструкции газовых сетей до конца года мы обновим еще восемь газопроводов в Чехове, Красногорске, Раменском, Дмитрове, Щелкове, Мытищах и Рузе. Проведенные работы улучшат газоснабжение для 3,5 тысяч абонентов, а также промышленных предприятий и объектов коммунально-бытового назначения», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

За год планируется выполнить реконструкцию более 30 километров газопроводов, что позволит повысить надежность газоснабжения для 10 тысяч потребителей.