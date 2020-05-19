РИАМО - 19 мая. Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, что ношение маски обязательно только в общественных местах и посоветовал надевать их только, когда рядом есть люди, сообщает Nation News.

«Если мы идем по улице, где рядом нет людей, то зачем эту маску надевать? Медицинские маски не только натирают при длительном ношении, но и затрудняют дыхание при активных движениях. Кроме того, если человек носит очки, они от маски запотевают. Поскольку альтернативы маске нет, можно посоветовать только регулировать время ее ношения», — сказал Добровольский.

Врач отметил, что от ношения маски обычно не остается следов, даже если ее носят неправильно, но респиратор после долгого ношения может натирать кожу, отчего появляются мозоли. Специалист заверил, что лечить повреждения не надо.

«Для тех людей, для которых ношение является профессией, у них эти следы и мозоли появляются, когда кожа недостаточно натренирована. Как только они регулярно начинают носить эти маски, то кожа в месте ношения привыкает, адаптируется, утолщается и уже никаких следов не остается», — объяснил доктор.

Он посоветовал людям с чувствительной кожей приклеить в области контакта респиратора и кожи лейкопластырь.

Врач заметил, что есть отдельные нации, для которых ношение маски – это культура, что для них маски не становятся проблемой.

«Маску нужно надевать там, где вы близко с другими людьми, и можете потенциально быть заразны. Маска не защищает вас от заражения. Она является барьером безопасности для других людей», — заключил Добровольский.

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19 МАЯ

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