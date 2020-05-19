РИАМО - 19 мая. Американские ученые-диетологи сравнили две диеты и выявили наиболее подходящую для людей с повышенным давлением, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые сравнили диету DASH с диетой с большим количеством фруктов и овощей.

«Диету DASH специально для людей с повышенным давлением разработал Национальный институт сердца, легких и крови США. Наравне с вегетарианской и средиземноморской диетами она упоминается в руководстве по питанию США на 2015–2020 годы», — отмечается в материале.

Также этой диеты придерживаются люди с диабетом и ожирением. Во время диеты в рацион включаются цельнозерновые крупы, фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, рыба, птица, мясо, бобы и орехи, но почти не употребляются жиры, красное мясо и сладости.

Ученые собрали группу из 326 человек, у который были сердечно-сосудистые заболевания. В обычной жизни в рационе участников преобладала сладкая и жирная пища.

Специалисты провели анализ на содержание в крови участников биомаркеров повреждения сердца и воспаления до и после исследования.

У тех, кто придерживался двух диет через восемь недель значительно снизилась концентрация биомаркеров субклинического повреждения сердца. В контрольной группе, которая продолжала питаться по-прежнему, эти показатели остались на прежнем уровне.

Ученые считает, что эффективность этим диетам обеспечивает содержание в продуктах клетчатки, калия и магния. Для диеты DASH также характерно высокое содержание натрия. Но маркеры воспаления, включая C-реактивный белок, остались без изменения независимо от рациона.

Специалисты посоветовали внести диету с большим количеством овощей и фруктов в руководства по лечебному питанию. Ее стоит соблюдать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.