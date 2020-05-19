РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мар. В библиотеке Котельников жителям расскажут о писателях, поэтах и знаменитых людях 20 мая в рамках онлайн-лекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Уважаемые читатели, библиотека представляет афишу ближайших онлайн-мероприятий Котельников. На страницах в социальных сетях выходят как прежние, так и новые рубрики. 20 мая в 13:00 начнется рубрика о писателях, поэтах и других знаменитых людях, чьи судьбы пересеклись, а в 18:00 — поэтическая рубрика «Литературные таланты нашего города», — говорится в сообщении.

21 мая в 12:00 пройдет краткая тематическая беседа «Время читать», в 15:00 — рубрика «Компьютер как рабочий инструмент» для участников проекта «Активное долголетие». В 17:00 состоится мастер-класс по рисованию в рубрике «Волшебная акварель».

Кроме того, библиотека ежедневно публикует интересные исторические факты на тему «День в истории» в рубрике «Инфотека», которая выходит по будням в 10:00, по выходным — в 11:00. Присоединиться можно в социальных сетях: «Вконтакте» и Instagram.