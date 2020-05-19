РИАМО - 19 мая. Три творческих коллектива Московской области вошли в число финалистов Всероссийского фестиваля-конкурса любительского творчества в номинации «Культура – это мы», первый этап прошел в формате видеоконкурса, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В нем (в этапе – ред.) приняли участие 255 коллективов из 85 регионов РФ – любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры», — отмечается в материале.

Во втором этапе фестиваля примут участие 60 коллективов, которые отобрало жюри.

От Московской области в финал прошли три коллектива: народный коллектив «Духовой оркестр имени Р.Д. Олексюка» из города Истра под руководством Юрия Здрогова, образцовый коллектив «Балетная студия центра детского театрального творчества «Синяя птица» из города Подольск под руководством Елены Морозовой и образцовый цирковой коллектив «Пилигрим» из города Павловский Посад под руководством Натальи Рожковской.

В прошлом году коллектив «Дмитровские рожечники» из Дмитрова стал одним из 20 победителей Всероссийского фестиваля-конкурса и обладателем гранта в размере двух миллионов рублей.