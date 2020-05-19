РИАМО - 19 мая. Московские спасатели с помощью спецоборудования достали домашнюю собаку, провалившуюся в строительную яму, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«На Филевском бульваре домашний питомец провалился в строительную яму и хозяева самостоятельно не могли достать маленькую собачку. Позвонив в службу экстренного вызова 112, они попросили помощи. На место происшествия были направлены спасатели», — говорится в сообщении.

На вызов направили дежурную смену аварийно-спасательного отряда №6 пожарно-спасательного центра Москвы.

Спасатели сами спустились в яму с помощью штурмовой лестницы, специальным оборудованием закрепили собаку и достали ее. Животное не пострадало. При оказании помощи спасатели соблюдали санитарные нормы.