РИАМО - 19 мая. Сотрудники полиции проверяют информацию об избиении посетителя и краже из торгового центра в подмосковном Чехове, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее СМИ сообщили, что охранники гипермаркета в Чехове избили покупателя якобы за отсутствие маски и перчаток. Сотрудник ЧОП также заподозрили пьяного мужчину в краже.

«В дежурную часть МВД России по городскому округу Чехов поступило сообщение о краже из торгового центра на Симферопольском шоссе», — сказал собеседник агенства.

Он уточнил, что в этот же день в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил о нанесении ему телесных повреждений сотрудниками службы безопасности этого торгового центра. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — заключил сотрудник пресс-службы.