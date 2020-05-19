РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мая. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается нарушение электроснабжения 20 мая, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с работами, проводимыми в электрических сетях ПАО «МОЭСК» по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в селе Ильинское, дома №№ 3,4,5,7 (многоквартирные дома)», - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии там ожидается на четыре часа в промежуток времени с 13:00 до 20:00.

Также с 13:00 до 19:00 ожидается нарушение электроснабжения в микрорайне Белые Столбы на улицах Лесная, Осипенко, Пушкина, Октябрьская.

В промежуток времени с 13:00 до 19:00 на четыре часа ожидается отключение электричества в деревне Житнево. Также в этот промежуток времени два раза на 30 минут ожидается нарушение электроснабжения в селе Красный Путь на улице Лесная.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.