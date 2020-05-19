РИАМО - 19 мая. Во время самоизоляции граждане могут столкнуться с мошенническими действиями лжепредставителей «расчетного центра» или «организации по поверке приборов учета», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного Единого информационно-расчетного центра.

В первую очередь жертвами мошенников могут стать пожилые или одинокие люди.

«Гражданам предлагают приобрести новые счетчики, при этом действующие приборы учета не вышли за межповерочный интервал, исправны и не нуждаются в замене. Узнать, когда истекает срок поверки, можно в паспорте прибора учета, в свидетельстве о поверке, в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ», — говорится в сообщении.

Также узнать, когда истекает срок поверки, можно у завода-изготовителя оборудования. Кроме того, в верхней части платежного документа, как правило, также указан срок межповерочного интервала.

Проводить поверку приборов учета могут только организации с аккредитацией на такую деятельность. Проверить их аккредитацию можно на сайте Росаккредитации в реестре аккредитованных лиц.

«В том случае, если прибор учета вышел за межповерочный интервал после 6 апреля 2020 года, его показания, тем не менее, учитываются при расчете стоимости коммунальных услуг. Такой порядок временно введен до конца 2020 года», — отмечается в материале.

Старый счетчик не обременит семейный бюджет и не приведет к расчетам за услуги по нормативу. Его можно будет заменить у проверенного исполнителя после завершения режима самоизоляции. Задать вопросы по поводу поверки и замены приборов учета можно по телефонам контактного центра МособлЕИРЦ: 8 (495) 374-51-61, 8 (496) 245-15-99.

«Еще один способ ввести в заблуждение: неизвестные по телефону представляются сотрудниками расчетного центра и сообщают о смене номера счета, по которому необходимо оплатить ЖКУ», — добавляется в материале.

В МособлЕИРЦ подчеркнули, что номера расчетных или лицевых счетов не менялись, в платежном документе указаны верные реквизиты, по которым следует оплачивать коммунальные услуги. Для оплаты без комиссии можно пользоваться личным кабинетом на сайте МособлЕИРЦ.