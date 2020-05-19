РИАМО - 19 мая. Сотрудникам Минэкологии Подмосковья поступило обращение от жителей Ногинска, в котором говорилось о грубейшем нарушении водоохранного законодательства – засыпке русла правого притока реки Вассы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По предварительным данным, неизвестные за майские праздники провели работы по планировке территории. В результате оказалось засыпано русло правого притока реки Вассы.

«Жители уверены, что виновником нарушения является местная компания, специализирующаяся на управлении недвижимым имуществом. По их мнению, результатом отсыпки станет подтопление части территории заказника «Широколиственные и хвойно-широколиственные леса правобережья реки Клязьмы», – говорится в сообщении.

После завершения режима самоизоляции инспекторы проверят информацию. В случае ее подтверждения, виновников нарушения привлекут к административной ответственности.

Государственный природный заказник областного значения «Широколиственные и хвойно-широколиственные леса правобережья реки Клязьмы» поставлен на кадастровый учет в 2019 году. Данная особо охраняемая территория находится в Богородском городском округе и городском округе Павловский Посад.